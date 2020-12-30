У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 29 грудня помер захисник України

Зокрема, помер 22-річний військовослужбовець Вадим Володимирович Єфременюк родом з Вінниці.

Причини трагічного випадку, а також дата і місце поховання бійця уточнюються, інформує сайт Вінницької обласної державної адміністрації.

Відзначається, що він був неодружений. У нього залишилися батьки, два брати і сестра. Він був зовсім молодим і здоровим хлопцем, який міг би ще жити і радіти життю.

"Низько схиляємо голови перед їх подвигом!"- підкреслили в ОДА.

У Вінницькій ОДА підкреслили, що в цілому за час проведення антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації на Донбасі загинув вже 161 житель Вінницької області.

Раніше ми повідомляли, що помер голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Микола Мальков. Генерал-лейтенант ЗСУ пішов з життя передчасно внаслідок хвороби.

З 2000 року Мальков був начальником залізничних військ України. Понад 50 років він присвятив армійській службі, зробив значний внесок у розвиток і становлення Збройних сил України. У 2004 році заснував і очолив Адміністрацію Державної спеціальної служби транспорту.

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