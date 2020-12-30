Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, покрасувалася фігурою на відпочинку

Модель тільки почала ставати популярною в соціальній мережі Instagram. І незважаючи на це фото з Кім Лі вже з'являються на багатьох фан-акаунтах, присвячених життю фітнес-красунь і альтернативних моделей. Дівчина змогла також дати інтерв'ю цього року для відомого журналу.

Кім Лі є діджеєм, записує ремікси в студії і часто розповідає про те, як просувається її кар'єра в Instagram. Також Лі почала ділитися особистими кадрами, щоб зацікавити фанатів.

Одне з таких фото з'явилося на фан-акаунті. На ньому Лі позувала в стильному купальнику темного відтінку з принтом і змогла захопити довгими, стрункими ніжками. Завдяки вигідному ракурсу Лі на фото здається вище звичайного.

"Ви така висока або це просто об'єктив камери ?!; Така красива, потрібно багато і смачно😭; Біса чудово 🤯❤️😍; Чудово 😍; Красиве тіло❤️; Кім дійсно дуже красива; офіційно, ти сама гаряча дівчина в Азії; Така красива 😍; Ти виглядаєш супер високою; Досконалість 😻».

За словами фанатів, Лі любить експерименти, тому її фото стають з кожною фотосесією все більш розкутими і інтригуючими. Так, на одному з фото дівчина позувала в одному чорному комплекті білизни і одягла поверх нього сіточку-комбінезон, ідеально завершивши образ.

Вечірній макіяж з акцентом на червоні губи і розпущені темні локони доповнили «лук» Кім Лі, який прокоментували багато користувачів.

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