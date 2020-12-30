Модель виглядає добре навіть у звичайному купальнику

Американська модель Ебігейл Рэтчфорд похвалилася розкішними формами в новому купальнику

Цього року Ебі вирішила підвести підсумок на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram і поділилася топом найкращих своїх фото з незвичайними образами. Один з кадрів сподобався фанатам найбільше.

Як і очікувалося, найбільш привабливим знімком, на думку шанувальників, був той, на якому модель позувала в простому Бікіні на тонких зав'язках. Бікіні коричневого відтінку з чорним принтом вдало підкреслив бронзову шкіру дівчини і її довгі темні локони. Аксесуари-кольє-кільце і ремінь на талії – вигідно завершили Пляжний лук Ебі.

"Нещодавно виставляла Топ-10 2020 року 🥂 🥰 ось одне з улюблених фото / знімків за останній рік🔥", - написала Ебі.

Фанати відразу відреагували:

"Ви не врахували білий мереживний наряд! Повинно бути теж тут; така красива😻 😻; така красива Малятко; королева😍; абсолютно захоплюючий образ; богиня вигинів❤️; Все абсолютно приголомшливі красива леді; супер лялька😍 💖; справжня богиня🙌; дуже мила і красива жінка🌹 👏».

Спочатку Ебі працювала на різних підробітках і шукала своє покликання. Але коли зрозуміла, що зовнішність може зробити її популярною, вона кинула підробіток офіціантки і зробила своє перше портфоліо.

Зараз Ретчфорд успішна модель, яка рекламує трендову білизну, знімається для чоловічих журналів і навіть з'являється на обкладинках модних глянців. На одному з фото Ебі постала у всій красі в чорній білизні незвичайного пошиття, показавши себе у всій красі.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

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