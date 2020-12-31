Українська співачка Настя Каменських та її чоловік Потап показали, що готують на новорічний стіл



Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися на Instagram-сторінці співачки.



Зіркова пара вирішила заморочитися і вперше приготувати шоколадний торт.



"Всім привіт! Я дуже хочу показати, як Льоша збиває вершки. Ми робимо шоколадний торт за рецептом Джулії Чайлд", - поділилася Каменських.

Потап не упустив момент і вставив гострий жарт:

"До тих пір, поки він не буде стояти як дзьоб!",- заявив Олексій Потапенко, активно орудуючи віночком.

Каменських не стрималася і розсміялася.

"Леха, у тебе класно виходить! У нас сьогодні буде багатий новорічний стіл і Льоша мені в цьому допомагає", - сказала Настя і привітала всіх з прийдешнім святом.

Раніше ми повідомляли, що на одному з останніх знімків Настя Каменських вирішила попозувати поруч з акуратно прикрашеною ялинкою і порадувати фанатів новою зміною іміджу.

Цього разу Настя постала на фото в трикотажній сукні з легким коричнево-пастельним відтінком.

Нагадаємо, що соковита Настя Каменських у білизні та хутрі похвалилася пікантними фото від Плакидюк

Як повідомляла Politeka, стильна Каменських "втекла" з дому і зачарувала зірку "Холостяка" розкутою позою.