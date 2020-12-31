Українська співачка Настя Каменських та її чоловік Потап показали, що готують на новорічний стіл
Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися на Instagram-сторінці співачки.
Зіркова пара вирішила заморочитися і вперше приготувати шоколадний торт.
"Всім привіт! Я дуже хочу показати, як Льоша збиває вершки. Ми робимо шоколадний торт за рецептом Джулії Чайлд", - поділилася Каменських.
Потап не упустив момент і вставив гострий жарт:
"До тих пір, поки він не буде стояти як дзьоб!",- заявив Олексій Потапенко, активно орудуючи віночком.
Каменських не стрималася і розсміялася.
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"Леха, у тебе класно виходить! У нас сьогодні буде багатий новорічний стіл і Льоша мені в цьому допомагає", - сказала Настя і привітала всіх з прийдешнім святом.
Раніше ми повідомляли, що на одному з останніх знімків Настя Каменських вирішила попозувати поруч з акуратно прикрашеною ялинкою і порадувати фанатів новою зміною іміджу.
Цього разу Настя постала на фото в трикотажній сукні з легким коричнево-пастельним відтінком.
Нагадаємо, що соковита Настя Каменських у білизні та хутрі похвалилася пікантними фото від Плакидюк
Як повідомляла Politeka, стильна Каменських "втекла" з дому і зачарувала зірку "Холостяка" розкутою позою.