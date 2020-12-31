Актриса серіалу "кріпосна" Катерина Ковальчук пояснила, чому її замінили в третьому сезоні

Як передає Politeka.net, подробицями головна героїня популярної поділилася на своїй сторінці в Instagram.



За її словами, вона не відмовлялася від зйомок.

"Але, крім мого бажання, є багато інших факторів, які перешкодили цьому. На мій превеликий жаль до такого результату привела недомовленість сторін, а не моє особисте "небажання"!",- пояснила Катерина.

Актриса також закликала всіх перестати поширювати чутки.

"Давайте побажаємо новій актрисі Соні Прісс великої удачі! І перестаньте, будь ласка, обмовляти і спекулювати на цій ситуації", - написала Катерина Ковальчук.

Шанувальники Ковальчук били вражені зізнанням улюблениці.

"Чекала продовження тільки через Вас у головній ролі. Повне розчарування і спустошення. Дивитися не буду принципово", " дуже шкода. Ви ідеально підходили для цієї ролі. Так емоційно грали. Бажаю вам нових творчих успіхів", "кріпосна без Вас зовсім не те", " Це найгірше, коли серед серіалу змінюють актрису на роль головної героїні, режисери одумайтеся!",- писали в коментарях під постом актриси.

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