Телеведуча Алла Мазур, яка перемогла важку хворобу, звернулася до фанатів

Відповідна публікація з'явилася в особистому Instagram телеведучої.

Телеведуча побажала шанувальникам, аби до їхнього життя повернулися подорожі та веселі посиденьки з друзями, та виразила надію, що кордони відкриються, щоб можна було розправити крила.

"Ми з Тьомкою вже попрацювали над "списком мрій". А ви? Бажаємо кожному з вас зустріти рік новий в доброму здоров'ї, з тими, кого любите, радісно - і безпечно. Час будувати щасливі плани. І наближати їх здійснення)) З прийдешнім 21-м! Світлих днів, яскравих подій! І удачі нам усім", - написала Алла Мазур у мікроблозі та опублікувала зворушливе фото разом із сином.

Публікація прийшлася по душі шанувальникам, через що вони засипали телеведучу лайками та коментарями.

"Вітаю! Аллусю, все , що я тобі говорив у неділю, так і є, попри дозу коньяку. Хай новий рік стане переможним для тебе у всіх сенсах!", "Щастя вам", "З наступаючим Новим Роком! Здоров'я Вам!", "Дуже гарно сказано. Вас теж з прийдешнім Новим роком", "Взаємно, і Вам міцного здоров'я. Рік нехай буде яскравим і добрим до Вас", "Здоров'я, кохання, гармонії, всього найкращого Вам і вашій родині! Нових Перемог", "Дякуємо! Наша сім'я бажає вашій родині здоров' я, миру. Ви стали для нас дійсно Героєм у нелегкій боротьбі. Ставимо Вас в приклад", - йдеться у коментарях.

Варто зазначити, що у 2019 році Аллі Мазур діагностували онкологію.

Зірка зважилася розповісти громадськості про свою недугу після того, як порадилася з друзями, родиною та колегами. Тоді вона отримала величезну підтримку від українців.

І вже у 2020 році телеведуча розповіла, що змогла перемогти важку хворобу.

Нагадавши, Алла Мазур після зміни іміджу зважилася на сміливий вчинок.

Як повідомляла Politeka, син Алли Мазур кардинально змінив зовнішність.

Також Politeka писала, що Алла Мазур після перемоги над раком показала свою нову гордість і здивувала зовнішністю.