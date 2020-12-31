Особисте життя Валерія Меладзе продовжує хвилювати армію його шанувальників
Привід для бурхливих обговорень в соціальних мережах дав сам музикант.
Так, Валерій Меладзе опублікував у своєму Instagram вітальну публікацію з нагоди Нового року і нарвався на немилість фанатів.
"Дорогі мої, з наступаючим! Цього року хочеться раніше попрощатися з 2020-і вже зараз сказати Салют 2021", - написав виконавець у своєму особистому мікроблозі.
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Незважаючи на те, що Валерій Меладзе вже шість років живе в шлюбі з екс-ВІА Грою Альбіною Джанабаєвою, деякі шанувальники все одно віддають "перевагу" його колишній дружині Ірині.
Один з користувачів Instagram висловив бажання, щоб Валерій Меладзе пішов від Альбіни і повернувся до своєї колишньої дружини.
"Здрастуйте, Валерію, Я бажаю, щоб ви розійшлися з Джанабаєвою і зійшлися з Іриною. Вона ж мудра, красива", - зауважив підписник.
На цей коментар відреагувала і сама колишня дружина музиканта Ірина, залишивши під ним усміхнений смайл і підпис "Буся".
Сама ж Ірина Малухіна раніше зізнавалася, що дуже важко переживала розлучення з Валерієм Меладзе, але з часом біль вщух.
"З Валерієм у нас нормальні стосунки — куди здоровіші, ніж будь-коли, і це цінно для нас обох. Моє життя досить закрита, і я не переношу гучні скандали, тому немає внутрішньої потреби зводити рахунки на публіці. Виходячи з цього, не потрібно шукати в моїх висловлюваннях приховані натяки на смажене", - розповідала раніше колишня дружина Валерія Меладзе.
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