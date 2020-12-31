Блогер і ведуча шоу "Орел і решка" Настя Івлєєва знає, як треба розважатися перед Новим роком

Несподівані кадри дружина репера Елджея опублікувала у своєму Instagram.

Так, популярна телеведуча вирішила розповісти, чому навчилася в 2020 році, і супроводила публікацію курйозними знімками.

На перших знімках Настя Івлєєва елегантно позує з келихом шампанського в руках, а на наступних - починається "хаос".

Блогер, пригубивши шампанського, спершу вирішила запхати келих собі в рот, а потім в одній сукні з величезним вирізом стрибнула в замети снігу.

"Знаєте, за цей рік я засвоїла один дуже важливий і напевно життєписний урок. якщо не їсти за 4 години до сну, реально можна схуднути! А решта все додасться! Я дуже вас люблю! Ми всі зможемо і далі-більше!",- підписала Настя Івлєєва курйозну публікацію в своєму Instagram.

Користувачі відразу ж завалили зірку лайками і схвальними коментарями, а також заявили, що сподівалися на спільні знімки з її чоловіком Елджеєм.

"Яка красоточка, ось всі вбираються, а я буду зустрічати Новий рік в новій піжамі, і шкарпетках з Сантою, прошу не заздрити!", "Ми з Лехою фотки чекали"," Нереально красива", "без таких пик Настя не Настя", "мені стало холодно"," найкраща"," Привіт, цистит", " останні кадри шикарні хаахх, і тебе,Насть, теж! Красива така", "Богиня", " я дуже рада, що я знаю Тебе і можу тобою захоплюватися. щастя і здоров'я тобі і чоловікові", - сказано в коментарях.

Раніше ми вже розповідали, що Настя Івлєєва з "Орла і решки" вирішила позбутися образу блондинки і перефарбувалася в чорний колір.

А через якийсь час телеведуча приголомшила схожістю з Кіркоровим. На знімку Настя Івлєєва постала перед фанатами з короткою стрижкою, перефарбованими в чорний колір волоссям, а зухвалий образ вона доповнила розкішною шубкою.

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