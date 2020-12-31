Популярна російська модель Олена Краснова, яка є дружиною Микити Преснякова і невісткою Алли Пугачової, захопила бездоганною фігурою в приспущеному вбранні

Як розповідає Politeka, фотографією красуня поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Просто хочу запам'ятати себе такою, що з Прийдешнім", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому кадрі Краснова постає в спокусливому вбранні, який ефектно приспустила і посвітила бездоганною фігурою.

"Е-моє", "вауу, до чого ж ти красива", "розкішний вигляд", - пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, відома модель Олена Краснова, дружина Микити Преснякова і невістка Алли Пугачової, похвалилася свіжим образом

На фото Олена здалася в джинсах й топі, який складався з клаптика тканини. Зірка сиділа за барною стійкою, а в руках тримала аркуші паперу. Краснова була босою, але це зовсім її не бентежило. Дружина Преснякова без сорому хвалилася плоским животиком, який був зовсім неприкритим.

"До зйомки ще 15 хвилин, але у Тані інші плани", - підписала кадри Краснова.

Шанувальники високо оцінили пост кумира, про що свідчить те, що відбувається в коментарях.

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