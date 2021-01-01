Блогер і ведуча шоу "Орел і решка" Настя Івлєєва показала наслідки "бурхливої" новорічної ночі

Свіжі фото зірка опублікувала у своєму Instagram.

Шампанське, мабуть, дало про себе знати, оскільки Настя Івлєєва вранці після Нового року скаржиться на своє опухле обличчя.

"Є хто живий то? І до речі, якщо хто-небудь, де-небудь побачить моє обличчя, скажіть щоб поверталося додому, а то тут п**дець якийсь",-підписала зірка курйозні знімки в своєму мікроблозі.

Шанувальники з гумором відреагували на публікацію і заявили, що 1 січня всі повинні виглядати, як опухла Настя Івлєєва.

"Я живий...", "Правильний ранок 1 січня", " я одна прокинулася без похмілля? І хто святкував вдома і взагалі не було шансів набухатися?", "Це я вранці"," живих нема"," Ой не можу) Настя ви смілива і прекрасна дама)такі фото мало хто викладає"," ти добре виглядаєш"," втомилася", " Івлєєва...спасибі, що ти зі мною, я така ж красуня", "я така ж прокидаюся після бурхливої ночі з чоловіком", - продовжили фанати в коментарях.

Раніше ми розповідали, як Настя Івлєєва після шампанського стрибала в замети снігу.

Блогер, пригубивши шампанського, спершу вирішила засунути келих собі в рот, а потім в одній сукні з величезним вирізом стрибнула в замети снігу.

"Знаєте, за цей рік я засвоїла один дуже важливий і напевно життєписний урок. якщо не хавати за 4 години до сну, реально можна схуднути! А решта все додасться! Я дуже вас люблю! Ми все зможемо і далі-більше", - говорилося в підписі до курйозних знімків.

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