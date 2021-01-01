Колишня солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова вразила шанувальників, примірявши спокусливий наряд

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Нехай Новий рік відкриє нам двері в Нове життя, де є місце тільки радісним новинам, приємним сюрпризам, змінам на краще», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Романова постає перед шанувальниками в ультра-міні, яке оздоблене накидкою в сітку. При цьому фанати співачки звернули увагу на неймовірні ноги кумира.

"Вау, які ноги - ти просто чудова", "шалено красива»," боже, ти просто на висоті", - пишуть вони.

Як ми розповідали до цього, екс-солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова похвалилася своїм оновленим гардеробом і поцікавилася думкою фоловерів, яке фото краще

Так, колишня учасниця "ВІА Гри" опублікувала в своєму акаунті три фото і поцікавилася у користувачів, яке їм більше подобається.

На фотографіях екс-солістка "ВІА Гра" позує в шкіряних лакових штанях і чорно-білій туніці зі сріблястими вкрапленнями.

Фанати знаменитості закидали кумира компліментами, про що свідчить те, що відбувається в коментарях.

Нагадавши, Міша Романова вразила розмірами бюста і сміливою позою в мікро-бікіні.

А ще Politeka писала, що дитина поріднила Мішу Романову і Макса Барських, співачка приголомшила звісткою.

Також Politeka повідомляла, що волога Міша Романова блиснула завидним бюстом в купальнику.