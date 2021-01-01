Колишня солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова вразила шанувальників, примірявши спокусливий наряд
Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.
"Нехай Новий рік відкриє нам двері в Нове життя, де є місце тільки радісним новинам, приємним сюрпризам, змінам на краще», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії Романова постає перед шанувальниками в ультра-міні, яке оздоблене накидкою в сітку. При цьому фанати співачки звернули увагу на неймовірні ноги кумира.
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"Вау, які ноги - ти просто чудова", "шалено красива»," боже, ти просто на висоті", - пишуть вони.
Як ми розповідали до цього, екс-солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова похвалилася своїм оновленим гардеробом і поцікавилася думкою фоловерів, яке фото краще
Так, колишня учасниця "ВІА Гри" опублікувала в своєму акаунті три фото і поцікавилася у користувачів, яке їм більше подобається.
На фотографіях екс-солістка "ВІА Гра" позує в шкіряних лакових штанях і чорно-білій туніці зі сріблястими вкрапленнями.
Фанати знаменитості закидали кумира компліментами, про що свідчить те, що відбувається в коментарях.
Нагадавши, Міша Романова вразила розмірами бюста і сміливою позою в мікро-бікіні.
А ще Politeka писала, що дитина поріднила Мішу Романову і Макса Барських, співачка приголомшила звісткою.
Також Politeka повідомляла, що волога Міша Романова блиснула завидним бюстом в купальнику.