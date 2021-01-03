Зірки в прагненні до ідеальності, буває, в результаті сильно ганьбляться

Знаменитості прагнуть того, щоб ними захоплювалися мільйони, повідомляє Politeka.net. Для цього зірки частенько використовують фотошоп і іноді не помічають, що перестаралися.

Всі знімки світської левиці і бізнесвумен Кім Кардашьян редагуються. Красуня володіє неймовірними формами, які викликають захоплення багатьох. На знімках у неї завжди шовковиста шкіра, а вигини вражають уяву. Однак нерідко зірка попадається на використанні фотошопа.

Поп-діва Дженніфер Лопес у свій 51 рік виглядає неймовірно. Зірка займається спортом і дотримується правильного харчування. Однак красуня також використовує фотошоп. Так, зірка перестаралася з "чищенням" на фото, де робить селфі.

Модель Кендалл Дженнер - струнка красуня. Зірка часто бере участь в показах світових брендів, але і вона, мабуть, комплексує через зовнішність. Зірка попри свій плоский живіт і ідеальні вигини, все одно "підтирає" все на фото.

Російські зірки також використовують фотошоп. Багато разів на використанні цієї програми попадалася балерина Анастасія Волочкова.

Так блондинка розмістила фото і не помітила, як у неї "зламався" горизонт. Мабуть, таким чином артистка хотіла зменшити ширину плечей, і в підсумку потрапила в дурну ситуацію.

Без того струнка співачка і телеведуча Ольга Бузова виставила знімок, на якому явно видно, що вона змінювала форми за допомогою редактора. В результаті у красуні на стегні утворилася ямка, а ступні і пальці на ногах знівечилися. До того ж можна помітити і викривлення віконної рами.

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