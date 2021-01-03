Літак впав на житловий будинок в американському штаті Мічиган, три людини загинули

НП сталася в другій половині дня в суботу, 2 січня, на південному сході Мічигану в районі близько Окленда/Південно-Західного аеропорту, раніше називався аеропортом Новий Гудзон, в містечку Ліон, на захід від Нові.

У мережі публікують кадри з місця трагедії.

Згідно з офіційною заявою, загинули пілот і два пасажири одномоторного літака Piper PA-24. Їх імена розголошуються не відразу.

Повідомлень про можливі жертви і постраждалих на землі поки не надходило. У заяві шерифа йдеться, що мешканці будинку, в який врізався літак, встигли вибігти з будівлі до аварії. Однак їх будинок сильно постраждав в результаті падіння літака і подальшої пожежі, його половина буквально перетворилася на руїни з попелу. У вогні загинула кішка мешканців будинку.

Відзначається, що сім'ю врятувала щаслива випадковість, так як за хвилини до катастрофи вони сперечалися про вибір фільму у вітальні, але за кілька хвилин про аварію перейшли в іншу кімнату. Якби члени сім'ї залишилися там, ТО жертв уникнути б не вдалося.

За словами очевидців, перед падінням літак довго летів низько над землею.

Розпочато розслідування, причини аварії з'ясовуються.

Three individuals that died in Lyon Township plane crash tonight included David Compo, president of the Home Builders Association of Southeast Michigan, his wife, Michelle, and their son Dawson. #Michigan, #US pic.twitter.com/VfOrb7XMaL — Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) January 3, 2021

Нагадаємо, літак зазнав аварії, є вижили: подробиці і кадри з місця НП.

Як повідомляла Politeka, військовий літак з американцями не долетів до місця призначення: кадри НП.

Також Politeka писала, що крах АН-26 під: з'явилися перші деталі розслідування трагедії.