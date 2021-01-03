Літак впав на житловий будинок в американському штаті Мічиган, три людини загинули
НП сталася в другій половині дня в суботу, 2 січня, на південному сході Мічигану в районі близько Окленда/Південно-Західного аеропорту, раніше називався аеропортом Новий Гудзон, в містечку Ліон, на захід від Нові.
У мережі публікують кадри з місця трагедії.
Згідно з офіційною заявою, загинули пілот і два пасажири одномоторного літака Piper PA-24. Їх імена розголошуються не відразу.
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Повідомлень про можливі жертви і постраждалих на землі поки не надходило. У заяві шерифа йдеться, що мешканці будинку, в який врізався літак, встигли вибігти з будівлі до аварії. Однак їх будинок сильно постраждав в результаті падіння літака і подальшої пожежі, його половина буквально перетворилася на руїни з попелу. У вогні загинула кішка мешканців будинку.
Відзначається, що сім'ю врятувала щаслива випадковість, так як за хвилини до катастрофи вони сперечалися про вибір фільму у вітальні, але за кілька хвилин про аварію перейшли в іншу кімнату. Якби члени сім'ї залишилися там, ТО жертв уникнути б не вдалося.
За словами очевидців, перед падінням літак довго летів низько над землею.
Розпочато розслідування, причини аварії з'ясовуються.
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