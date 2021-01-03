Тіло прокурора офісу Генпрокурора без ознак життя виявили в Чернігівській області

Про це повідомляє УП з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Згідно з повідомленням, вдень у п'ятницю, 1 січня, охоронець елітного готельного комплексу в селі Бреч знайшов на вулиці тіло прокурора Євгена котенка, і викликав на місце поліцію.

Тіло начальника відділу звернень громадян офісу Генерального прокурора Євгена Котенка виявили за 500 метрів від еко-готелю"Бреч".

За попередньою інформацією, прокурор святкував Новий рік у готелі разом зі своєю дружиною Юлією. Вночі, близько двох годин він з невідомих причин пішов у ліс, де пробув десь до п'ятої ранку.

Також повідомляється, що на камеру відеоспостереження потрапило, як прокурор вийшов з лісу, зупинився і зняв з себе одяг.

Попередньою причиною смерті називають переохолодження. За словами джерела ЗМІ в правоохоронних органах, видимих пошкоджень на тілі фахівці не виявили, як не було помічено і слідів боротьби.

Як відомо, раніше Котенко був старшим помічником колишнього головного військового прокурора Анатолія Матіоса. На цій посаді він зраджував 27 серпня 2014 року по 2 вересня 2019 року. Дружина покійного Юлія Котенко працює головним спеціалістом відділу по роботі з кадрами в офісі генерального прокурора.

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