Легендарна британська супермодель Наомі Кемпбелл вразила шанувальників кадрами поцілунку з подругою
Як розповідає Politeka, фотографії були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.
"З днем народження! Ой, прости мене за те, що так пізно ... нехай цей рік принесе тобі всі благословення від Всесвіту. Моя скромна, вірна і милосердна сестра", - йдеться в повідомленні.
На опублікованій фотографії можна помітити Кемпбелл, яка цілує свою подругу. Обидві красуні при цьому закрили очі, не соромлячись камери.
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"Ти просто на висоті", "красоточки", "боже, одна краща за іншу", "Ви обидві божественно красиві", "відразу видно, що ти ікона стилю", "вау, ви просто еталон краси", - пишуть її шанувальники.
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"Якщо ви не проти називати всіх, кого любите, моїми пантерами, вам це подобається?" - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Наомі Кемпбелл позує, ефектно розвалившись Анною з пляшкою джина в руці. При цьому руки знаменитість спокусливо облизує, поглядаючи в кадр.
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