Легендарна британська супермодель Наомі Кемпбелл вразила шанувальників кадрами поцілунку з подругою

Як розповідає Politeka, фотографії були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.

"З днем народження! Ой, прости мене за те, що так пізно ... нехай цей рік принесе тобі всі благословення від Всесвіту. Моя скромна, вірна і милосердна сестра", - йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії можна помітити Кемпбелл, яка цілує свою подругу. Обидві красуні при цьому закрили очі, не соромлячись камери.

"Ти просто на висоті", "красоточки", "боже, одна краща за іншу", "Ви обидві божественно красиві", "відразу видно, що ти ікона стилю", "вау, ви просто еталон краси", - пишуть її шанувальники.

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"Якщо ви не проти називати всіх, кого любите, моїми пантерами, вам це подобається?" - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Наомі Кемпбелл позує, ефектно розвалившись Анною з пляшкою джина в руці. При цьому руки знаменитість спокусливо облизує, поглядаючи в кадр.

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