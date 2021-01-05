Популярна співачка Тіна Кароль вміє влаштувати спекотне шоу під час свого виступу

Артистка за 15 років своєї кар'єри змінила безліч образів, якими вражала публіку. Зірка змінювала не тільки манеру виконання, але ще і власний імідж. У пошуках "себе" Тіна встигла побути бунтаркою з короткою стрижкою, носила відверті міні сукні і блищала в рваних джинсах.

Тепер співачка ретельно підбирає собі образи, які чудово підкреслюють її принади. Кожна поява зірки в ролі телеведучої на шоу» Танці з зірками " чекають тисячі фанатів з нетерпінням, адже образи Кароль дуже відрізняються між собою і дизайнерські сукні викликають чималий ажіотаж.

При цьому всьому стиль артистки неймовірно жіночний і елегантний. Єдине, що практично завжди залишається незмінним - червона помада. Також, як видно в ролику, Тіна все частіше влаштовує шоу із застосуванням танцювальних трюків, яких з кожним роком стає все більше. Добірка з образами Кароль чимало здивувала фанатів.

Зазначимо, Тіна Кароль стала одним з тренерів 11 сезону проекту «Голос країни». І поки глядачі з нетерпінням чекають, коли шоу вже почнуть показувати, зірки підігрівають інтерес, як можуть. Так, Кароль показала фото, на якому зображена в суддівському кріслі.

"Погляд кішечки", "вогонь, я горю", "Тіна Григорівна Глазогоряща", " Ну красуня ж 🥺 💓 ❤ захоплююся вашою красою ", "Люблю вас ❤️ Вам не потрібен такий жорсткий фотошоп, ви і так чудова", "дівчинка з картинки", - засипали співачку компліментами.

Нагадавши, Кароль вразила одкровенням про вагітність, Осадча вивідала всю правду.

А ще Politeka писала, що Тіна Кароль на підборах розтягнулася в шаленому шпагаті, Осадча була права.