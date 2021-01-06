Зірка показала себе у всій красі

Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, в міні-сукні похвалилася своїми достоїнствами

Популярна модель, яка завоювала престижні титули, може похвалитися своїми досконалостями в різних нарядах, передає Politeka.net.

Калпо може дозволити собі найсміливішу довжину одягу і буде при цьому виглядати дуже ефектно.

Цього разу красуня одягла коротке джинсове плаття. Зірка блиснула стрункими ніжками, взутими в довгі коричневі чобітки на підборах.

Олівія застрибнула стіл, щоб продемонструвати свої соковиті місця з різних ракурсів.

Зірка не тільки присіла, але і злегка виставила свою пружну гордість. Коричневий поясок підкреслив тонку талію.

Також модель прилягла на стіл, вона розвалилася, витягнувши стрункі ніжки у всій красі.

"Не могли б ви сфотографувати мене? Тільки один кадр, обіцяю, це займе 2 секунди", - підписала знімок зірка.

За вісім годин пост зібрав понад 80 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали зірці масу приємних повідомлень, яких гідна її неймовірна фігура.

Відзначимо, Олівія Калпо з дитинства займалася музикою - грала віолончелі. Все завдяки батькам, які професійно займаються музикою.

Красуня росла в сім'ї не одна - батьки ростили ще четверо дітей.

Відзначимо, що предки зірки були різного походження. Так в жилах моделі тече італійська та ірландська кров.

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