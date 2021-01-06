Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, в міні-сукні похвалилася своїми достоїнствами
Популярна модель, яка завоювала престижні титули, може похвалитися своїми досконалостями в різних нарядах, передає Politeka.net.
Калпо може дозволити собі найсміливішу довжину одягу і буде при цьому виглядати дуже ефектно.
Цього разу красуня одягла коротке джинсове плаття. Зірка блиснула стрункими ніжками, взутими в довгі коричневі чобітки на підборах.
Олівія застрибнула стіл, щоб продемонструвати свої соковиті місця з різних ракурсів.
Трагедія з відомим актором підкосила чоловіка Наташі Корольової Тарзана, кадри прощання: "Світ стає іншим..."
"І так зійде": у Києві висміяли новий "шедевр" благоустрою столиці
Чоловік Насті Каменських Потап переборщив зі схудненням і став виглядати на 10 років старше: "Як донечка з татом..."
Таємна дружина Олег Винника в напівпрозорій сукні засвітила достоїнства фігури: "Молода вовчиця"
Трагічна звістка вразила екс-чоловіка Наташі Корольової, втрата непоправна: "Вічна пам'ять"
Зірка не тільки присіла, але і злегка виставила свою пружну гордість. Коричневий поясок підкреслив тонку талію.
Також модель прилягла на стіл, вона розвалилася, витягнувши стрункі ніжки у всій красі.
"Не могли б ви сфотографувати мене? Тільки один кадр, обіцяю, це займе 2 секунди", - підписала знімок зірка.
За вісім годин пост зібрав понад 80 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі написали зірці масу приємних повідомлень, яких гідна її неймовірна фігура.
Відзначимо, Олівія Калпо з дитинства займалася музикою - грала віолончелі. Все завдяки батькам, які професійно займаються музикою.
Красуня росла в сім'ї не одна - батьки ростили ще четверо дітей.
Відзначимо, що предки зірки були різного походження. Так в жилах моделі тече італійська та ірландська кров.
Нагадавши, "Міс Всесвіт" Олівія Калпо відчинила сорочку, під якою нічого не виявилося
А ще Politeka писала, що" Міс Всесвіт " Олівія Калпо пограла своїми апетитними розмірами на м'якому дивані
Також Politeka повідомляла, що" Міс Всесвіт " Олівія Калпо кокетливо приспустила з плечей білосніжний халатик