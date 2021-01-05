Дівчина зомліла прямо на вулиці після понаднормової роботи

Вона працювала в сфері електронної комерції. Компанія Pin Duo Duo, де китаянка була працевлаштована, повідомила про її смерть, проте причин не назвала, повідомляють у місцевих ЗМІ.

Дівчина поверталася додому з роботи пізно вночі і знесилена впала на вулиці. Пізніше 23-річна китаянка померла в лікарні.

"Сподіваюся, що в раю не буде понаднормових", — написала китаянка в останній публікації в соцмережах.

Даних про те, скільки тривала її остання зміна, немає. Але є інформація, що працівники китайських компаній часто сидять в офісі з 11 ранку до 11 вечора без вихідних, тоді як офіційно зміни закінчуються о восьмій. Таке важко витримати будь-якій здоровій людині.

Тим часом, сфера електронної комерції в Китаї негласно називається "системою 996 робочих годин". Це означає, що керівники очікують від підлеглих перебування на робочому місці протягом 12 годин шість днів на тиждень.

Варто відзначити, що в Китаї переробка, яку там звуть "голаоси", щорічно забирає життя 600 тисяч чоловік - приблизно по 1600 в день.

У багатьох країнах Азії ця проблема полягає не стільки в культурі старанної роботи, скільки в необхідності демонструвати свою старанність. Багато молодих працівників там відчувають дискомфорт, якщо йдуть з роботи раніше свого начальника.

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