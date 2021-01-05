Дівчина зомліла прямо на вулиці після понаднормової роботи

Вона працювала в сфері електронної комерції. Компанія Pin Duo Duo, де китаянка була працевлаштована, повідомила про її смерть, проте причин не назвала, повідомляють у місцевих ЗМІ.

Дівчина поверталася додому з роботи пізно вночі і знесилена впала на вулиці. Пізніше 23-річна китаянка померла в лікарні.

швидка допомога

"Сподіваюся, що в раю не буде понаднормових", — написала китаянка в останній публікації в соцмережах.

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Даних про те, скільки тривала її остання зміна, немає. Але є інформація, що працівники китайських компаній часто сидять в офісі з 11 ранку до 11 вечора без вихідних, тоді як офіційно зміни закінчуються о восьмій. Таке важко витримати будь-якій здоровій людині.

Тим часом, сфера електронної комерції в Китаї негласно називається "системою 996 робочих годин". Це означає, що керівники очікують від підлеглих перебування на робочому місці протягом 12 годин шість днів на тиждень.

Китай, коронавірус, Getty Images

Варто відзначити, що в Китаї переробка, яку там звуть "голаоси", щорічно забирає життя 600 тисяч чоловік - приблизно по 1600 в день.

У багатьох країнах Азії ця проблема полягає не стільки в культурі старанної роботи, скільки в необхідності демонструвати свою старанність. Багато молодих працівників там відчувають дискомфорт, якщо йдуть з роботи раніше свого начальника.

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