У понеділок ввечері, 4 січня, в Білокоровичах Олевського району сталася смертельна ДТП

Так, У Житомирській області водій у стані алкогольного сп'яніння наїхав на групу підлітків.

Про це повідомила прес-служба поліції в Житомирській області.

Уточнюється, що ДТП сталося в Білокоровичах Олевського району. На неосвітленій ділянці дороги елітне авто Fiat влетів у групу підлітків. В результаті наїзду загинув 10-річний хлопець. Школяр помер від травм, які були несумісні з життям. Інший 15-річний підліток потрапив до медичного закладу. У нього відкритий перелом ноги.

За попередніми даними, 31-річний водій був у стані алкогольного сп'яніння. Його доставили в лікарню для перевірки на вживання алкоголю. Зараз він дає свідчення.

Тривають інші слідчі дії. Транспортний засіб вилучено та призначається його експертне дослідження. Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Також раніше повідомлялося, що під Києвом водій скоїв смертельний наїзд на пішоходів. Так, на Житомирській трасі під Києвом водій позашляховика на слизькій дорозі не встиг вчасно загальмувати і на смерть збив двох людей.

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.