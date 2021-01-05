Клавдії Іванівни не стало в 2019 році...

90-річна бабуся врятувала двох поранених бійців ЗСУ на Донбасі



Неймовірну історію розповіли Reporters.

Все сталося в 2014 році, коли йшли запеклі бої в Іловайську. Бійці з позивними Бішут і Нікітос відступали з центру міста, а місцева мешканка Клавдія Іванівна сховала їх у себе вдома.

Вони шукали прихистку і забрели в квартиру жінки.

Вони були поранені, а Клавдія Іванівна, незважаючи на загрозу обшуків, допомогла перев'язати рани і прихистила їх у власній квартирі.

"Ховала нас буквально під страхом смерті. Якби нагрянули з обшуком-стареньку точно вбили б разом з нами", - поділився спогадами Бішут.

Безстрашна Українка вже мала досвід надання першої допомоги.

"Ви, хлопці, не переживайте. Я ще під час Другої світової санітаркою була, то трохи на медицині розбираюся. Підлатаю вас - як новенькі будете", – говорила жінка.



Після отриманої допомоги Бішуту і Нікітосу вдалося залікувати рани і вийти з оточення бойовиків.

Клавдії Іванівни не стало в 2019 році.



Раніше ми розповідали про українку, яка вирушила на фронт слідом за сином.

На "граджанці" вона була художником і дизайнером, але рішення її сина змусило жінку змінити професію.

Ольга стала волонтером, а через деякий час - військовим медиком.

Нагадаємо, ЗСУ показали бойову міць країни на навчаннях з НАТО, з'явилося вражаюче відео.

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