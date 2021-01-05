90-річна бабуся врятувала двох поранених бійців ЗСУ на Донбасі
Неймовірну історію розповіли Reporters.
Все сталося в 2014 році, коли йшли запеклі бої в Іловайську. Бійці з позивними Бішут і Нікітос відступали з центру міста, а місцева мешканка Клавдія Іванівна сховала їх у себе вдома.
Вони шукали прихистку і забрели в квартиру жінки.
Вони були поранені, а Клавдія Іванівна, незважаючи на загрозу обшуків, допомогла перев'язати рани і прихистила їх у власній квартирі.
"Ховала нас буквально під страхом смерті. Якби нагрянули з обшуком-стареньку точно вбили б разом з нами", - поділився спогадами Бішут.
Трагедія з відомим актором підкосила чоловіка Наташі Корольової Тарзана, кадри прощання: "Світ стає іншим..."
Винник показав таємну дружину в приголомшливому образі й не стримав почуттів: "Чарівна Таюне..."
Ксенія Мішина і Еллерт зізналися українцям в грандіозному обмані: "Після "Холостячки" я відразу..."
Розгнівані українці відправили "Квартал 95" на пенсію, Кошовий перейшов межу: "Все паскудніше і паскудніше"
Чоловік Дорофєєвої Дантес на відпочинку збентежив кадром з "хазяйством", яке вивалилось: "Мій розмірчик"
Безстрашна Українка вже мала досвід надання першої допомоги.
"Ви, хлопці, не переживайте. Я ще під час Другої світової санітаркою була, то трохи на медицині розбираюся. Підлатаю вас - як новенькі будете", – говорила жінка.
Після отриманої допомоги Бішуту і Нікітосу вдалося залікувати рани і вийти з оточення бойовиків.
Клавдії Іванівни не стало в 2019 році.
Раніше ми розповідали про українку, яка вирушила на фронт слідом за сином.
Ольга стала волонтером, а через деякий час - військовим медиком.
Нагадаємо, ЗСУ показали бойову міць країни на навчаннях з НАТО, з'явилося вражаюче відео.
Як повідомляла Politeka, українські захисники одружилися прямо на передовій, зворушливі фото.
Також Politeka писала, що загін поліцейських повернувся після боїв на Донбасі, зворушливі кадри.