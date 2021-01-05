Астролог Влад Росс назвав знак зодіаку, якому посміхнеться фінансова удача в січні

Як стверджує фахівець, головним помічників у досягненні цілей для Стрільців стане інтуїція, передає "Главред".

Головною сферою, в якому вас на кожному кроці буде переслідувати везіння стане нерухомість.



Крім того, успішними в січні будуть і різні фінансові операції.

"Стрільцеві в січні слід прислухатися до інтуїції, оскільки вона часто буде його виручати і приводити до успіху...", – пояснив астролог.

Раніше Влад Росс попередив, що у багатьох українців протягом місяця будуть з'являтися ідеї та блискучі рішення, проте втілити їх у життя буде дуже складно.

Фахівець запевняє, що труднощі наздоженуть Водоліїв, Тельців, скорпіонів і левів.



Однією з найважливіших дат, астролог називає 13 січня. Тоді відбудеться молодик, І цей день стане ідеальним для вибудовувань планів.

Небезпечною датою буде 28 січня. У цей день о 21: 16 відбудеться повний місяць, а 27-29 січня можуть негативно вплинути на ваше здоров'я.

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