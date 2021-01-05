Голлівудський актор Бред Пітт потрапив в об'єктив папараці під час відпочинку на Карибах

Як передає Politeka.net, в Instagram з'явилося безліч фото, на яких голлівудський красень сидить роздягнений на човні. 57-річного актора зняли якраз в той момент, коли він готувався до занурення. Він постав на фото з голим торсом в плавальній масці.

Варто відзначити, що на тілі актора крім численних татуювань, які він раніше намагався не світити, помітили дивний рубець або вм'ятину на лівому боці. Рубець знаходився в районі ребер зірки. Крім цього, на фото можна було розгледіти татуювання, якими була покрита спина і боки актора. На ребрах у Пітта красувалося торнадо. Крім цього, було видно кілька написів.

Як повідомили на фан-акаунтах в Instagram, актора зловили в компанії басиста групи Red Hot Chili Peppers Флі. У чоловічій компанії зірки пірнали з човна і плавали з масками і трубками.

Як відомо, Бред Пітт досі переживає наслідки важкого розлучення зі своєю екс-дружиною Анджеліною Джолі. Вони не можуть дійти згоди через дітей. Офіційно їх шлюб був розірваний навесні 2019 року, хоча документи на розлучення Джолі подала в 2016 році. Зараз всі шестеро дітей зіркового подружжя проживають з нею.

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