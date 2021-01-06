Дружина українського співака Дмитра Монатіка, Ірина, показала приклад, як потрібно радіти життю на відпочинку

Після святкування Нового року вона вирушила позасмагати на екзотичний курорт, проте погода внесла свої корективи, передає Politeka.net. Ірина Монатік виклала на сторінці в соціальній мережі "Instagram" свіже фото на тлі неба, затягнутого хмарами.

Красуня одягла синє плаття з поясом, схоже на халат, а також чорні сонцезахисні окуляри. Образ довершила висока зачіска з пучком на маківці і великі білі сережки. У такому вигляді Ірина Монатік вийшла прогулятися босоніж по дерев'яному помосту і застигла посеред доріжки, невдоволено дивлячись на небо.

"Ну, раз так розпорядився Всесвіт, будемо вчитися насолоджуватися сезоном дощів 🌧 ⛈ 🌥.. хоча, ми їхали за таким необхідним для нашої сім'ї #VitaminD 🌞 всім посилаємо найпозитивнішу енергію і віру в краще🙏 🙌 🥰", - написала знаменитість під фото.

Дмитро Монатік підбадьорив свою кохану дружину романтичним коментарем:

"Якщо разом терпіти дощі - буде легше літати ❤️❤️❤️".

Користувачі соціальної мережі теж висловили свою підтримку в коментарях:

"Як же красива 😻"; "Таак, сумно через дощі, звичайно! Але зате тепло, і яка природа оточує️️"; "дуже красиво 🔥 де це?"; "Шикарна😍"; "Вітамін D все одно отримаєте) А сонце обов'язково здасться!! ❤️".

Нагадаємо, що щасливий Монатік після чуток про вагітність дружини поділився особистим фото « "новий ритм".

Як повідомляла Politeka, дружина Монатіка переплюнула Моніку Беллуччі, задерши сукню в розкутій позі:"так, розумію Діму".