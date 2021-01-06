Фанати вже звикли до таких витівок

Російський репер Morgenshtern продовжує шокувати своїх фанатів

Так, реп-виконавець Алішер опублікував в Instagram чергове фото з відпочинку в ОАЕ.

Судячи зі знімка, Morgenshtern зі своєю дівчиною Діларою бурхливо відпочивають на люксовому курорті.

На фотографії російський репер позує в білосніжному халаті, захисній масці і чорних шкарпетках. В руках скандально відомий Morgeshtern тримає пляшку елітного шампанського.

У його дівчини був аналогічний лук: білий халат, чорні шкарпетки, захисна маска і пляшка шампанського.

"З роком Крістала і Моета, с*чки", - своєрідно підписав Моргенштерн новий знімок в Instagram Stories.

Додамо, що російська зірка, мабуть, бурхливо проводив вечір в готелі, оскільки знімок був зроблений о 4:00 ночі.

Раніше ми розповідали, як репер Morgenshtern осоромився на концерті в Україні.

Російський співак приїжджав до Одеси в грудні 2019 року і запам'ятався скандальною заявою про жалобу. Як відомо, за кілька днів до концерту в Одесі була пожежа в місцевому коледжі, в якому загинули 16 людей.

Влада оголосила траур за загиблими, а Моргенштерн назвав це "показухою".

"Я вважаю, що день жалоби-це просто показуха, просто йо**а показуха. Давайте влаштуємо замість Дня жалоби-день, бл*дь, крику - сх*я пожежних перевірок немає в місті?"- заявляв тоді репер на концерті.

Нагадавши, Зездний російський співак Morgenshtern поглумився над трагедією в Одесі

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