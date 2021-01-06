Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, в білій сукні не змогла прикрити пишну фігуру

Пишнотіла модель займається рекламою білизни вже близько семи років. Після першої ж вдалої фотосесії Анастасія вирішила присвятити себе моделінгу і почала співпрацювати з онлайн-магазинами, знімаючись в їх рекламі. Дівчина при цьому не скромничає, а навпаки – з гордістю показує фігуру в білизні або купальниках.

Так як Квітко володіє шостим розміром бюста, більшість її одягу навряд чи приховує форми, підкреслюючи всю відвертість образів зірки. Анастасія, як видно на фото з фан-аккаунта, виглядає дуже незвично. Ґатунок

Тонка талія при вазі сімдесяти кілограм на низький зріст часто викликає суперечки в мережі, адже деякі в Instagram впевнені: Анастасія вже зловживала пластикою.

У білій сукні з дуже глибоким декольте і додатковим вирізом під бюстом дівчина насилу змогла прикрити достоїнства, при цьому тонкі лямки не змогли утримати груди належним чином, через що може здатися, ніби плаття надіто не за розміром.

"Ти така гаряча і красива ... 😍 ; Красиво 💞 жодне плаття не втримає; Ласкаво просимо в 2021 рік💖 солодкий котик💐; це приголомшливо🌸; Фантастична красива мила крихта ❤; вишукана королева, який захват !!! розкішний твій гарний образ, чортівка; ти завжди виглядаєш красивою❤; Ти так красива".

На кадрах, що публікуються в мережі, дівчина як правило не приховує фігуру і демонструє принади без скромності, адже вважає, що виглядає набагато краще за інших моделей. За словами Квітко, вона не морить себе голодом і відмовилася від дієт, а її пишні форми – це не результат пластики, хоча багато хто вірить в це насилу.

Можна також відзначити, як видно на знімку з фан-аккаунта, – дівчині є що показати і акцент вона підбирає правильно.

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