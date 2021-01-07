Голлівудська актриса Анджеліна Джолі в атласній сукні показала стильний образ
Всесвітньо відома актриса вважається однією з голлівудських ікон стилю, яка епатує публіку класичними і стильними нарядами. Джолі любить одягатися в люксовий мінімалістичний стиль. Завдяки стриманості ліній, якісним тканинам і хорошому пошиттю, кожен наряд актриси, навіть найпростіший, виглядає вельми дорого.
При цьому в своїх фотосесіях для глянцю Джолі не відходить від традицій і не зраджує себе – актриса вибирає скромні вбрання з ноткою пікантності. Вважаючи за краще також зручний одяг, нерідко актриса знімалася без ліфчика.
Як видно на знімку, представленому на фан-акаунті в Instagram, струнка Джолі виглядає дуже красиво в простій сукні з шовку. Ніжно-рожевий відтінок підкреслив світлу шкіру зірка, а відсутність деталей зробило образ більш інтригуючим:
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"Яка дорога жінка; наша леді на мільйон; Привіт, красуня; сексуальна жінка🔥 💎; виглядає красиво♥♥; Я люблю твою Божественну🌹; яка красуня жінка і кажуть, у неї тут кілька зайвих кілограмів?; Це так жарко🔥 🔥; красиво❤; Епічна жінка ❤ ️ Джолі назавжди; задня сторона дуже хороша».
Після розлучення популярна актриса опинилася в центрі уваги на досить довгий період – кожна дія і її поява на публіці призводило до чергової серії пліток, пов'язаних із зовнішнім виглядом.
У той же час сама актриса поєднує свою роботу з обов'язками посла доброї волі ООН, відвідуючи благодійні заходи і регулярно виступаючи зі сцени з промовами проти самих різних проблем. Однак при всьому цьому на публіці перед папараці зірка фактично не світиться.
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