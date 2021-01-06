Прихильники чинного президента США Дональда Трампа, які зібралися на багатотисячний мітинг, увірвалися в будівлю Конгресу

Про це повідомляє Washington Post.

Так, частина мітингувальників зуміла прорватися через огорожі біля будівлі Конгресу, де зараз проходить засідання, присвячене підсумкам президентських виборів.

На опублікованих кадрах видно, як сотні людей перекинули залізні огорожі, прорвавшись до сходинок біля будівлі. Правоохоронці намагалися зупинити мітингувальників за допомогою газових балончиків, але вийшло це не дуже ефективно.

У зв'язку з цим сотні людей виводять з будівель, які входять в комплекс будівель Капітолійського пагорба. Це стосується меморіальної будівлі Бібліотеки Конгресу та будівлі, в якій розміщуються офісні повідомлення. Причиною стала інформація про вибух саморобного пристрою.

Крім того, всередині самого Конгресу вже почалися перші бійки: протестувальники відтісняють поліцейських вглиб будівлі, намагаючись просуватися далі. Поліція пустила в хід кийки.

BREAKING: revolution in process as Trump supporters break into the Capitol building, attacking police, breaking windows, and knocking down doors



Full anarchy at this “mostly peaceful” demonstration DC



The people have pushed through & are storming to main chambers pic.twitter.com/NW6VDDNBQw — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

Пізніше з'явилися кадри, як протестувальники, попри заклики самого Трампа поводитися спокійно і в рамках закону, захопили зал Сенату.

Через виниклі заворушення мер Вашингтона Мюріел Баузер вирішив ввести в місті комендантську годину з 18:00 за місцевим часом, і до 06: 00 ранку завтрашнього дня.

Більш того, з'явилася інформація про те, що в результаті виниклих протистоянь був застрелений чоловік. Його зараз терміново госпіталізують.

Нагадавши, прихильники Путіна завили через перемогу Байдена.

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