Прихильники чинного президента США Дональда Трампа, які зібралися на багатотисячний мітинг, увірвалися в будівлю Конгресу
Про це повідомляє Washington Post.
Так, частина мітингувальників зуміла прорватися через огорожі біля будівлі Конгресу, де зараз проходить засідання, присвячене підсумкам президентських виборів.
На опублікованих кадрах видно, як сотні людей перекинули залізні огорожі, прорвавшись до сходинок біля будівлі. Правоохоронці намагалися зупинити мітингувальників за допомогою газових балончиків, але вийшло це не дуже ефективно.
Трагедія з відомим актором підкосила чоловіка Наташі Корольової Тарзана, кадри прощання: "Світ стає іншим..."
Меган Маркл публічно розкрила свої недоліки, про що замовчував принц Гаррі: "Це не по-жіночому..."
Розкута Дорофєєва показала свою безсоромність в костюмі з вирізами на стегнах: "Ну що за шедевр..."
"Цю втрату не передати словами": зупинилося серце іменитого українського коміка
Таємна дружина Олег Винника в напівпрозорій сукні засвітила достоїнства фігури: "Молода вовчиця"
У зв'язку з цим сотні людей виводять з будівель, які входять в комплекс будівель Капітолійського пагорба. Це стосується меморіальної будівлі Бібліотеки Конгресу та будівлі, в якій розміщуються офісні повідомлення. Причиною стала інформація про вибух саморобного пристрою.
Крім того, всередині самого Конгресу вже почалися перші бійки: протестувальники відтісняють поліцейських вглиб будівлі, намагаючись просуватися далі. Поліція пустила в хід кийки.
Пізніше з'явилися кадри, як протестувальники, попри заклики самого Трампа поводитися спокійно і в рамках закону, захопили зал Сенату.
Через виниклі заворушення мер Вашингтона Мюріел Баузер вирішив ввести в місті комендантську годину з 18:00 за місцевим часом, і до 06: 00 ранку завтрашнього дня.
Більш того, з'явилася інформація про те, що в результаті виниклих протистоянь був застрелений чоловік. Його зараз терміново госпіталізують.
Нагадавши, прихильники Путіна завили через перемогу Байдена.
Як повідомляла Politeka, Байден пообіцяв покарати Путіна.
Також Politeka писала, що бабки Путіна ополчилися проти виборів у США, Відео.