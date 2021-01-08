Знаменитості раніше досить нечасто показували себе в домашніх образах і без макіяжу

Однак зараз з'явилася мода на натуральність, тому зірки показують себе не в розкішних сукнях, а у звичному житті, пише Politeka.net.

Співачка Настя Каменських відсвяткувала Новий рік разом з чоловіком, репером Потапом, поставши в негліже. Артистка одягла шовкову сукню-сліп, а Потап - бордову піжаму.

До слова, Настя багато разів розміщувала в Instagram фото в домашньому образі.

"Суперблондинка" Оля Полякова похвалилася натуральною красою в довгій домашній футболці. Зірка виглядає ефектно навіть в такому стилі. Варто відзначити, що співачка ретельно стежить за собою.

Співачка Тіна Кароль рідко публікує знімки, показуючи, як виглядає у звичному житті. В основному, зірка розміщує подібні кадри в сторіс, проте бувають і винятки.

Російські знаменитості не залишаються осторонь від трендів.

Алла Пугачова нерідко радує шанувальників знімками без макіяжу, чим розпалює справжній фурор в мережі.

Хоча артистці вже 71 рік - це не скажеш по її обличчю. Користувачі мережі звинувачують примадонну у використанні фільтрів і пластиці, але все ж і захоплюються її сміливістю.

Скандальна балерина Анастасія Волочкова своїми знімками нерідко викликає шок. Зірка не соромиться фото без макіяжу з "зализаним" волоссям, в купальниках і в домашньому одязі. Блондинка нерідко отримувала негативні повідомлення у свою сторону, саме тому вона закрила коментарі.

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