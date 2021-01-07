Популярна німецька модель Хайді Клум, яка є одним з найвідоміших ангелів Victoria's Secret, зайнялася кар'єрою своєї старшої дочки Хелен

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram горда мати опублікувала відео зі зйомок дочки. Як відомо, напередодні Нового року Хайді разом з донькою з'явилися на обкладинці Vogue. Красуні позували в різнокольорових костюмах з розпущеним волоссям. Шанувальники моделі відзначили, що юна дочка зірки неймовірно сильно схожа на неї – один типаж, колір волосся і ідеальна фігурка.

На свіжому відео дочка знімалася вже без матері. Вона позувала в джинсовій курточці, яку вона грайливо розстебнула. Світле волосся дівчини розвивалося, надаючи її образу особливого шарму. Варто відзначити, що юна модель заткнула за пояс свою зіркову матір, яка все рідше бере участь в рекламних кампаніях.

"Новий рік... нова фотосесія. Я дуже рада за тебе @leniklum. Після стількох років спостереження за мною в студії... Сьогодні я можу подивитися на тебе", - підписала відео Хайді.

Як відомо, Хелен - це старша дочка моделі від бізнесмена Флавіо Бріаторе. Правда, Хайді розійшлася з батьком дівчинки ще до її народження. Хелен удочерив і виховував музикант Сіл, з яким модель жила довгий час.

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