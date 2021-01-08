Як вона зараз

Дочка співака Валерія Меладзе Аріна зламала шию на Різдво, зробила заяву

Як передає Politeka.net, 18-річна дівчина написала про свій стан на сторінці в "Instagram".

"Величезне спасибі всім за слова підтримки. Все не так погано, як могло бути: зламаний один хребець. Всім здоров'я в 2021 році. Будьте обережні", - написала дівчина.

Нових фото дівчина не викладала, показувати, як виглядає зараз оне не стала.

Раніше дівчина показала фото, на якому видно, що Аріна лежить на лікарняному ліжку, схрестивши ноги в просторих чорних брюках і черевиках. Своїм підписом Аріна звернула увагу, що неприємність трапилася з нею в християнське свято.

Аріна Меладзе народилася в Москві в 2002 році в родині відомого російського співака Валерія Меладзе і його дружини Ірини Меладзе. Аріна-третя з трьох дочок в сім'ї, у неї є старші сестри Інга Меладзе і Софія Меладзе.

Коли Аріні було дванадцять років, її батьки розлучилися.

За словами дівчинки, в момент розлучення вона не до кінця зрозуміла, наскільки саме змінилося її життя-всю глибину втрати вона усвідомила пізніше.

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