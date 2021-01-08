Астролог Василиса Володіна розповіла, хто може розбагатіти в 2021 році
За словами фахівця, пощастить з фінансами всім, хто народився в період з 1968 по 1996 роки, передає Slovofraza.
Володіна зазначила, що цим людям можна не побоюватися здійснювати дорогі покупки і починати нові справи. Будь-хто, кому зараз від 25 до 53 років, може стати успішніше і багатше. Вас чекає великий успіх з фінансами.
У той же час астролог попереджає, що вам не потрібно чекати з моря погоди, а починати діяти - шанс розбагатіти отримувати лише працьовиті і цілеспрямовані.
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Володіна запевняє, що не зайвим буде скласти плани на найближче майбутнє, а сподіватися на випадковості не варто.
За словами астролога, грошове везіння може наздогнати і тих, хто не потрапляє під віковий критерій. Володіна радить проявити трохи більше працьовитості і все у вас вийде.
Кидати недороблені справи на пів шляху не варто - збереження оптимізму, здавалося б навіть в безвихідній ситуації, допоможе вам поліпшити своє життя.
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