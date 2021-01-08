Фільм "Вечори на хуторі біля Диканьки" з'явився на екранах у 1962 році, але досі є одним з улюблених різдвяних фільмів українців



Для багатьох акторів картина стала не тільки дебютною, але і фатальною. "Ніч перед Різдвом" назавжди змінила життя багатьох з них.

Вакула - Юрій Тавров



Роль коваля і коханого Оксани стала для нього дипломною роботою. У підсумку актор-початківець перетворився на "актора однієї ролі" і з часом кинув професію. За інформацією ЗМІ - за сімейними обставинами, але також подейкували, що актор почав заглядати в стакан.



Солоха - Людмила Хітяєва

Солоха вміла вправно поводитися з людьми. При зустрічі вона завжди кланялася і посміхалася. І робила вона це так, що кожному здавалося, що особливо привітна вона лише з ним. Але так було лише в казці Гоголя. Реальне життя Людмили Хітяєвої склалася не найкращим чином.

За півроку до зйомок вона кинула свого чоловіка, запідозривши його в зраді. Історія повторилася і з її другим чоловіком - в результаті актриса робила два аборти і важко перенесла другий розрив.

Пацюк - Микола Яковченко

Життя козака також склалося не найкращим чином. Після "Вечорів на хуторі біля Диканьки" актор встиг порадувати глядачів у безлічі фільмів, але смерть його дружини про рака просто розбило артиста. Микола Федорович зловживати алкоголем і тільки дочки не давали йому остаточно зануритися в безодню відчаю.



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