Незадовго до смерті близькі зовсім запустили хворого актора Армена Джигарханяна, а тому лікарі вже не змогли його врятувати

Медсестра лікарні, де помер зірка театру і кіно, в інтерв'ю "Комсомольській правді" розповіла шокуючі подробиці про його здоров'я та останні дні життя. За словами медпрацівника, Армена Джигарханяна регулярно госпіталізували останні три роки, а останній раз поклали 14 жовтня. Актор протримався ще місяць і помер в ніч на 14 листопада.

Під час останньої госпіталізації він виглядав дуже погано, був дезоринтований і плутався в часі, не розумів, навіщо його привезли в лікарню. Довгий час за Арменом Борисовичем явно ніхто не доглядав, він був зарослим, неголеним і немитим.

"Ми кірки запечені на тілі у нього ніяк не могли розмочити. Треба було не допускати пролежнів. Пролежні-наслідок поганого догляду", - заявила медсестра журналістам. - "Пролежні були у нього на спині і навіть на п'ятах. Ми викликали хірургів, вони йому вирізали, але це було марно, тому що пролежні при цукровому діабеті - страшна річ, вони не заживаю... Такого я не бачила ніколи навіть у міських лікарнях".

Як стверджує джерело, в лютому доглядальниця поїхала в Україну, а через карантин півроку не могла повернутися в Москву. Тільки в листопаді їй вдалося вибратися до Армена Джигарханяна, з тих пір жінка доглядала за артистом кожен день з 9 до 16 годин. При цьому колишня дружина Тетяна Власова, за словами медсестри, жодного разу не відвідувала пацієнта.

"Вона (доглядальниця) його не впізнала і сказала мені, що, поки вона була відсутня, вдома їжу Армену Борисовичу ніхто не готував. І не їв він навіть готове дитяче харчування, яке вона йому залишила. При надходженні його зважили. Він важив 67 кілограмів", - додала медпрацівник.

На момент надходження в стаціонар Джигарханян вже пройшов "точку неповернення", медики розуміли, що хворий занадто поганий і вже навряд чи стане на ноги. Так у нього зовсім відмовили нирки, не допомагав навіть гемодіаліз. Медсестра підкреслила, що вдома актор не отримував лікування, так необхідного при діабеті. Більш того, його опікун Артур Согомонян привіз ліки лише через два тижні після госпіталізації.

"Я не дивлюся телевізор зовсім, тому нічого не знала про цю історію. Але Армен Борисович, коли йому ночами було дуже погано, кричав: "Мамо, мамочко! Віталіна! Віталіна!". Я думала, Віталіна його родичка",-зазначила медсестра і додала, що після смерті артиста зв'язалася з його колишньою дружиною Віталіною Цимбалюк-Романовською через"Instagram". - "Він один раз мені сказав:" Знаєш, я нікому не потрібен. Я все життя грав і життя своє програв".

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