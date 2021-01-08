Актриса Анастасія Шульженко, яка здобула популярність після роману з Тарзаном, продовжує радувати фанатів в соцмережах

Так, блогер опублікувала у своєму Instagram коротке відео, і показала, на що зазіхнув чоловік Наташі Корольової.

У короткому відео можна побачити знімки Анастасії Шульженко, зроблені за допомогою фільтра "малювання на піску".

І на одному з кадром коханка Тарзана постала в прозорих мереживах і показала, на що зазіхнув скандально відомий стриптизер.

"Не знаю навіщо я зареєструвалася в tiktok, тіктокер з мене ще гірше, ніж блогер. Ну нехай буде", - підписала вона відеоролик у своєму Instagram.

"Анастасія, відмінно...йду підписуватися на Вас в ТікТок", "Красиво", "Круто!", "Красуня повинна бути красивою!", "Красива, сто пудів", - написали віддані шанувальники в коментарях.

Раніше ми розповідали, як Анастасія Шульженко познущалася над Тарзаном після скандального роману.

Цього разу "коханка" Тарзана опублікувала знімок з Сергієм Глушко, на якому він тримає святковий торт з нагоди свого 50-річчя.

"Будьте обережні зі своїми бажаннями-вони мають властивість збуватися", - підписала починаюча актриса композицію з Тарзаном.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і відзначили, що Анастасія Шульженко після роману з Тарзаном "небезпечна для суспільства".

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