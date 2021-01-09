Популярна модель Альона Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, показала свою фігуру у всій красі в чорному боді

Дівчина з неприродно стрункою фігурою і пишними формами вміє вразити публіку кадрами з рекламних фотосесій. Так як модель показує на собі різні наряди, вона звикла міняти імідж і не приховувати гідності. Цього разу Олена вразила тонкими ніжками, одягнувши трендовий боді з написами.

Нещодавно Омович взяла участь у фотосесії для реклами спортивних боді з розписними принтами. Завдяки лаконічності вбрання, їй вдалося одночасно зробити акцент і на бюсті, і на сідницях.

На кадрі, представленому на фан-акаунті, дівчина спокусливо зігнулася на підлозі і підняла таз вгору. Чорні туфлі з оригінальним каблуком і відсутність безлічі деталей зробили образ Омович досить пікантним.

Багато фанатів звернули увагу саме на сідниці знаменитості, адже раніше Олена розповіла, що вставила в них імпланти, змінивши форму.

"Хочу відвезти тебе в салон🙏 😊; чудова як завжди ; я в замішанні не виявляю фігури; робите все жарко незалежно від погоди на вулиці 😍 звиваєтеся як змія на підлозі😍 😍; красива, а колір купальника мені зараз прям дуже💚; ну ти виконуєш! Знову майже роздягнена; люблю такі картинки; красиве фото; а вона не лопне при стисненні?»

Завдяки своїй зовнішності, яку Олена продовжує постійно вдосконалювати, вона стає все більш обговорюваною в соціальній мережі Instagram.

Як видно на одному з фото, при всіх маніпуляціях Олена також має досить струнку фігуру, відзначаючи, що навіть не сидить на дієтах, а просто правильно харчується. У чорній білизні з одних тільки смужок моделі вдалося насилу прикрити бюст, а штани з імітацією під шкіру надали їй бунтарський вигляд.

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