Українка вирушила на фронт після смерті чоловіка



Історія Світлани Женжерухи розповіли в "Nizhyn news".



Життя її чоловіка Володимира обірвалося в 2014 році під Луганськом. Світлана, з двома дочками на руках хотіла кинути все і переїхати, але залишилася жити у військовому містечку.

Вона часто бачила чоловіків у формі, що нагадувало їй про покійного чоловіка. Одного разу Світлана поверталася додому з роботи і зрозуміла, що сама хоче одягнути камуфляж. Так і почалася її військова кар'єра.

У 2018 році Світлана підписала контракт на проходження військової служби і вирушила на навчання. Незважаючи на тяжкість військових навчань, вона постійно демонструвала непогані результати, а командири похвально відгукувалися про її навчання.



"Коли вперше повернулася додому з військового полігону, дівчатка підбігли до мене, обійняли міцно і кажуть: "Мамочка, від тебе татом пахне...". На очі навернулися сльози. Але я не дала їм скотитися по щоках. Тато їх ніколи не плакав, і я не буду. Адже тепер для дівчат я повинна гідно замінити обох батьків " - поділилася Світлана.

Зараз Світлана працює начальником навчальних кабінетів. Також вона пройшла курси інструктора з надання медичної допомоги пораненим і планує пройти навчання в центрі тактичної медицини.



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