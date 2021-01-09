Відома американська співачка Біллі Айлиш, яка віддає перевагу балахончатому вбранню, здивувала витівкою на камеру

Як розповідає Politeka, кадри знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

Так, співачка сидить вдома на ліжку, поки її друг грає на піаніно. Поруч з красунею можна помітити собаку в «комірі Єлизавети». У якийсь момент співачка бере, і шльопає себе по грудях, через що собака переполошилася і різко встала. Це викликало дикий сміх у Айліш.

На інших кадрах Біллі, не показуючи ні краплі сорому, шльопає себе на камеру, спостерігаючи за реакцією домашнього вихованця і дико сміючись.

"Непорушна", - коротко підписані кадри.

Однак шанувальники знаменитості не змогли поцікавитися у кумира, чому вона це робить. Кадри Біллі Айліш викинула у себе в каруселі сторіс.

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Темно-червоне освітлення додало загадковості й інтимності моменту, зображеному в кадрі. Біллі постала в" тісному " топіку, вигідно обтягнув її пишний бюст, і приспустила на плечі сорочку.

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