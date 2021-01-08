Близькі жертв розповіли, як все було

На Закарпатті чоловік жорстоко розправився з двома маленькими дітьми в різдвяну ніч. З'явилися подробиці злочину

Співмешканець 35-річної жінки почав бити її, а потім вбив її дочку і сина під час відпочинку в сауні в місті Тячів. Повідомлялося, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння і все сталося в результаті їх з жінкою сварки. Подробицями того, що сталося, поділився брат постраждалої жінки на ім'я Євген, повідомляє Mukachevo.net.

За словами Євгена, сім'я постраждалої була знайома з її співмешканцем - Василем, але не помічала за ним неадекватної поведінки. Він їздив на заробітки і привозив з-за кордону гроші.

У день трагедії жінка зі своїми дітьми і коханим вирушила відпочивати в сауну. Через якийсь час адміністратор почула гуркіт, а відкривши двері в приміщення, побачила кров і розламані стільці. Чоловік спробував втекти, але його затримала охорона, яка пізніше передала підозрюваного поліції.

Судмедекспертиза встановила, що 9-річну дівчинку і дворічного хлопчика били або стільцем, або об стіну.

Мати загиблих була госпіталізована. Євген розповів, що вона знаходиться у свідомості, але ще не знає про загибель дітей. У цей час у Тячеві проходять похорони дітей.

Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За фактом події відкрито провадження в умисному вбивстві двох малолітніх дітей, яке скоєно з особливою жорстокістю. За такий злочин чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

У мережі близькі постраждалої жінки публікують пости з фотографіями підозрюваного, а також убитих дітей.

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