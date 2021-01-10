Легендарна британська супермодель Наомі Кемпбелл помічена в обнімку з іменитим гонщиком " Формули 1»
Так, 50-річна топ-модель вирішила привітати одного з найяскравіших спортсменів сучасності Льюїса Хемільтона, який днями відзначав 36-й день народження.
Наомі зворушливо привітала гонщика і розмістила спільні фотографії у себе в Instagram, передає Politeka.net
"З Днем народження, молодший братик @льюїсхемілтон, пишаюся тобою не передаючи словами, переді мною красивий молодий чоловік з красивою душею, який досяг всіх поставлених цілей, ти-уособлення того, що всі бажання стають реальністю. Повертаючись до того моменту коли ти говорив мені, Чого ти хотів би досягти, ти досяг всього і навіть більше. Ти-уособлюєш рішучість, драйв, відданість! І це все тільки початок, досягай більше і одягай свою корону!",- написала вона.
На одному зі знімків супермодель, одягнена в коротку сукню кольору айворі з глибоким вирізом на грудях, тісно притиснулася до Льюїса.
Екс-чоловік Лорак залишив коханку і повернувся до Москви заради сім'ї: кадри "возз'єднання"
51-річна Дженніфер Лопес в крихітному топі і шортах влаштувала спекотні танці на пілоні: "Заздріть, дами"
"Пом'ята" Нікітюк показала маму-красуню, різкий контраст: "Трошки перепила..."
"Холостячка" Ксенія Мішина схудла на 30 кілограмів, фото з минулого життя: "Зовсім інша людина..."
Три машини всмятку: масштабна ДТП сколихнула Харків, моторошний момент потрапив на відео
На другому фото вона також позує в обнімку з гонщиком в напівпрозорому обтягуючому платті з провокаційним вирізом на нозі, а також з глибоким декольте.
Треба сказати, що незважаючи на вік супермодель має розкішну фігуру з бездоганними формами.
Як повідомлялося до цього, британська супермодель Наомі Кемпбелл вразила шанувальників бездоганними формами в міні-сукні
"Якщо ви не проти називати всіх, кого любите, моїми пантерами, вам це подобається?» - йдеться в повідомленні.
На фотографії Наомі Кемпбелл позує, ефектно розвалившись на ліжку з пляшкою напою в руці. При цьому руки знаменитість спокусливо облизує, поглядаючи в камеру.
Нагадавши, бездоганна Наомі Кемпбелл без ліфчика посвітила " добром"
А ще Politeka писала, що Наомі Кемпбелл зовсім без одягу і сорому показала тіло богині.
Також Politeka повідомляла, що Наомі Кемпбелл розтанула в обіймах молодої суперзірки.