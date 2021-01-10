Легендарна британська супермодель Наомі Кемпбелл помічена в обнімку з іменитим гонщиком " Формули 1»

Так, 50-річна топ-модель вирішила привітати одного з найяскравіших спортсменів сучасності Льюїса Хемільтона, який днями відзначав 36-й день народження.

Наомі зворушливо привітала гонщика і розмістила спільні фотографії у себе в Instagram, передає Politeka.net

"З Днем народження, молодший братик @льюїсхемілтон, пишаюся тобою не передаючи словами, переді мною красивий молодий чоловік з красивою душею, який досяг всіх поставлених цілей, ти-уособлення того, що всі бажання стають реальністю. Повертаючись до того моменту коли ти говорив мені, Чого ти хотів би досягти, ти досяг всього і навіть більше. Ти-уособлюєш рішучість, драйв, відданість! І це все тільки початок, досягай більше і одягай свою корону!",- написала вона.

На одному зі знімків супермодель, одягнена в коротку сукню кольору айворі з глибоким вирізом на грудях, тісно притиснулася до Льюїса.

На другому фото вона також позує в обнімку з гонщиком в напівпрозорому обтягуючому платті з провокаційним вирізом на нозі, а також з глибоким декольте.

Треба сказати, що незважаючи на вік супермодель має розкішну фігуру з бездоганними формами.

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"Якщо ви не проти називати всіх, кого любите, моїми пантерами, вам це подобається?» - йдеться в повідомленні.

На фотографії Наомі Кемпбелл позує, ефектно розвалившись на ліжку з пляшкою напою в руці. При цьому руки знаменитість спокусливо облизує, поглядаючи в камеру.

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