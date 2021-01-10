Українська співачка Настя Каменських здивувала фото з відпочинку
Як передає Politeka.net, новими кадрами знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.
У ці січневі дні вона разом з чоловіком Олексієм Потапенко відпочивають на райському курорті. Поки невідомо де саме проводить свою зимову відпустку пара, але точно зрозуміло, що там тепліше ніж в українській столиці і навколо ростуть пальми.
Каменських регулярно радує шанувальників знімками з райського куточка. Цього разу співачка постала на кадрі в довгій сорочці-накидці, яка не приховала її шикарні форми.
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Фанати були захоплені образом своєї улюблениці, але не обійшлося і без жартівливих коментарів.
"Куди груди поділася?", "П'яна вийшла!", "Мілашка"," красуня", "Настюша, ти така красива. Люблю твої пісні!", "Настя, яка ж ти хороша, просто клас" - писали під постом Каменських.
У такому вигляді співачка вийшла на тропічний пляж і покрасувалася перед камерою в променях заходу.
Нагадаємо, що соковита Настя Каменських у білизні та хутрі похвалилася пікантними фото від Плакидюк.
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