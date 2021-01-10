Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, поділилася новим кадром з модним образом в бежевій кофтині
Дівчина продовжує балувати фанатів в соціальній мережі Instagram новими кадрами, на яких позує в стильних образах. Так як Анастасія займається моделінгом вже більше семи років, вона звикла показувати себе в сміливих нарядах і не приховує свого тіла.
Навіть надягаючи кофти або сукні Квітко намагається не ховати бюст, адже дуже пишається формами шостого розміру і вважає, що їй пощастило мати таку унікальну фігуру. При вазі сімдесят кілограм дівчина має тонку талію, через що в мережі часто пишуть під фото Анастасії про Фотошопі.
Цього разу дівчина блищала в бежевій кофті і світлих простих брюках. Для більш жаркого кадру вона також розстебнула верхні гудзики на кофтині, що не залишило фанатів байдужими:
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«Так жарко🔥; Ти виглядаєш приголомшливо 🤤😍😘Ростуть, як на дріжджах💋; Лінда, прекрасна просто ; Виглядає чудово 😍; Ти виглядаєш приголомшливо ❤️😍; Bella me encantas 🥰; Бум-бум 🔥; Як ти, чорт візьми, чудова, Господи Ісусе, допоможи мені зрозуміти це, будь ласка, я молюся; насправді ти дуже незвичайна; Красиво💛🙌; Ух ти така красива і шикарна на картинці 💖».
Модель вважає, що їй не слід худнути і з гордістю показує фігуру в образах, які не приховують її тіло. Анастасія рекламує купальники і білизну, тому також вона звикла демонструвати форми в досить відвертому вигляді. Тим не менш, критики Квітко не боїться.
Анастасія заявляє, що відчуває себе впевнено і так без дієт і в такій вазі, як зараз. І хоча дівчину нерідко звинувачують у фотошопі, сама вона ніяк на це не реагує. На одному з фото, показаних на фан-акаунті, вона приміряла досить фатальний образ.
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