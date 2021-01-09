Актрису Лію Ахеджакову госпіталізовано до лікарні з підозрою на коронавірус
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Згідно з останніми даними, її доставили в одну з лікарень Москви ще 7-го числа.
Стан 82-річної Ахеджакової погіршився через низку хронічних захворювань, повідомляють журналісти.
Також відомо, що у актриси позитивний тест на вірус.
Крім цього, вона здала тест на коронавірус. За словами продюсера актриси, він виявився позитивним.
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Лія Ахеджакова-українська актриса театру і кіно. Актриса відома своєю позицією щодо російсько-уркаїнського конфлікту.
У березні 2014 року висловилася проти можливості введення російських військ на територію України, підписала лист українських акторів, які засудили російську агресію.
Ахеджакова неодноразово висловлювалася з критикою політики РФ щодо України.
В одному з інтерв'ю вона говорила, що Росія розірвала всі братські узи з Україною, коли почала війну.
"Вже не можна говорити, що Україна - це братський народ. Це буде як з Польщею, коли Росія взяла участь разом з Гітлером в розділі Польщі. І це назавжди залишилося в народі на генетичному рівні – розстріл у Катині. І те ж саме буде з Україною. Те ж саме. Моїх глядачів, які мені вірили, перестріляли на Донбасі", - говорила актриса в одному з інтерв'ю.
Нагадаємо, що Ахеджакова вивела на чисту воду пропагандистів Кремля.
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