Що відомо на цей час

Актрису Лію Ахеджакову госпіталізовано до лікарні з підозрою на коронавірус



Про це повідомляють російські ЗМІ.



Згідно з останніми даними, її доставили в одну з лікарень Москви ще 7-го числа.

Стан 82-річної Ахеджакової погіршився через низку хронічних захворювань, повідомляють журналісти.

Також відомо, що у актриси позитивний тест на вірус.

Крім цього, вона здала тест на коронавірус. За словами продюсера актриси, він виявився позитивним.

Лія Ахеджакова-українська актриса театру і кіно. Актриса відома своєю позицією щодо російсько-уркаїнського конфлікту.



У березні 2014 року висловилася проти можливості введення російських військ на територію України, підписала лист українських акторів, які засудили російську агресію.

Ахеджакова неодноразово висловлювалася з критикою політики РФ щодо України.

В одному з інтерв'ю вона говорила, що Росія розірвала всі братські узи з Україною, коли почала війну.



"Вже не можна говорити, що Україна - це братський народ. Це буде як з Польщею, коли Росія взяла участь разом з Гітлером в розділі Польщі. І це назавжди залишилося в народі на генетичному рівні – розстріл у Катині. І те ж саме буде з Україною. Те ж саме. Моїх глядачів, які мені вірили, перестріляли на Донбасі", - говорила актриса в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, що Ахеджакова вивела на чисту воду пропагандистів Кремля.

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