Обірвалося життя майора ЗСУ, який воював на Донбасі
Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомила активістка Наталія Лютикова на своїй сторінці в Facebook.
У Мирослава Баженова після війни на Донбасі виявили гострий Первинний мієлофіброз і він тривалий час перебував на лікуванні в Туреччині.
Йому провели трансплантацію кісткового мозку, щоб хвороба не повернулася, але вона виявилася сильнішою, тому було нове лікування і нова трансплантація, але і вона не дала очікуваного результату.
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"На жаль, дива не сталося. Нам не вдалося його врятувати, доля забрала світлого воїна, незважаючи на рік його пекельної боротьби зі страшною хворобою", - йдеться в повідомленні.
Українці в мережі також висловили своє співчуття рідним і близьким Мирослава.
"Як він боровся! І ви, близькі йому люди, зробили все і навіть більше ... співчуваю дуже родині. Страшний біль, коли йдуть такі, як Мирослав", "Царство Небесне тобі Мирослав. Щире співчуття рідним і близьким, тримайтеся", "Мої співчуття ... Важко підібрати слова ... Вічна пам'ять", - писали українці в мережі.
Нагадаємо, ЗСУ показали бойову міць країни на навчаннях з НАТО, з'явилося вражаюче відео.
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