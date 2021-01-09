Обірвалося життя майора ЗСУ, який воював на Донбасі

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомила активістка Наталія Лютикова на своїй сторінці в Facebook.

У Мирослава Баженова після війни на Донбасі виявили гострий Первинний мієлофіброз і він тривалий час перебував на лікуванні в Туреччині.

Йому провели трансплантацію кісткового мозку, щоб хвороба не повернулася, але вона виявилася сильнішою, тому було нове лікування і нова трансплантація, але і вона не дала очікуваного результату.

"На жаль, дива не сталося. Нам не вдалося його врятувати, доля забрала світлого воїна, незважаючи на рік його пекельної боротьби зі страшною хворобою", - йдеться в повідомленні.

Українці в мережі також висловили своє співчуття рідним і близьким Мирослава.

"Як він боровся! І ви, близькі йому люди, зробили все і навіть більше ... співчуваю дуже родині. Страшний біль, коли йдуть такі, як Мирослав", "Царство Небесне тобі Мирослав. Щире співчуття рідним і близьким, тримайтеся", "Мої співчуття ... Важко підібрати слова ... Вічна пам'ять", - писали українці в мережі.





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