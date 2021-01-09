Популярна модель Альона Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, показала пишні форми в леопардовому бікіні

Модель з засмаглою шкірою і пишними формами завжди підкреслює достоїнства всіма можливими способами, адже їй подобається епатувати фанатів в Instagram. Кадри дівчина викладає чи не щодня, тоді як на фан-акаунтах публікують фото, які сама Омович не розмішає у себе на сторінках.

Цього разу яскравий знімок здивував фанатів-дівчина постала перед шанувальниками в леопардовому міні-бікіні. Завдяки крихітному розміру, приховати ні бюст, ні сідниці Олені не вдалося. Замість цього дівчина схилилася перед камерою і показала себе у всій красі.

Шостий розмір бюста не залишив фанатів осторонь, втім, не обійшлося і без коментарів недоброзичливців. Деякі не схвалюють любов дівчини до пластики.

«Прекрасна 💋; Як цілющий сік, ідеальний напій; Вогонь🔥; 😻Гаряча😍❤️; Така з біса гарна красуня; Така сяюча краса❤️😍; Чудова як завжди 🔥; Красива, а колір купальника мені зараз прям дуже 💚; Ну ти виконуєш!; Красиве фото; де келихи для шампанського; * опа в інший бік перекосилася».

Нещодавно Омович взяла участь у фотосесії для реклами спортивних боді з розписними принтами. Завдяки лаконічності вбрання, їй вдалося одночасно зробити акцент і на бюсті, і на сідницях.

На кадрі, представленому на фан-акаунті, дівчина спокусливо зігнулася на підлозі і підняла таз вгору. Чорні туфлі з оригінальним каблуком і відсутність безлічі деталей зробили образ Омович досить пікантним.

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