Співачка Кончіта Вурст, під сценічним ім'ям якої ховається австрійський виконавець Том Нойвірт, показав незвичайний образ
Як передає Politeka.net, новий знімок з'явився на Instagram-сторінці знаменитості.
Австрійський поп-співак є активним користувачем Instagram і часто радує шанувальників новинами свого життя.
На цей раз Кончіта показала досить незвичний для неї образ.
Довге темне волосся, яскравий макіяж, ефектні вбрання і туфлі на високих підборах артист змінив на звичайні Чоловіче пальто, туфлі і кепку.
Це один з найскромніших образів співака за останній час, так як вже кілька місяців Том воліє епатувати суспільство своїми перетвореннями.
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Нагадаємо, Кочіта Вурст здобула популярність після участі в пісенному конкурсі"Євробачення".
Раніше повідомлялося, що Кончіта Вурст знову постала в незвичайному вбранні. Так, на відео вона позує в короткій сукні і на підборах. Крім того, її волосся знову пофарбовані в блонд. Вона позує поруч зі співаком Рікі Меріно, з яким вони готуються випустити спільну пісню.
Нагадаємо, що Кончіта Вурст повернулася до міні і каблуків, кадри провокації:"у-ля-ля".
Також Politeka писала, що Кончіта Вурст в короткій сукні пригорнула до м'язистого мачо в латексі: кадри неподобства.