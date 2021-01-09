Співачка Кончіта Вурст, під сценічним ім'ям якої ховається австрійський виконавець Том Нойвірт, показав незвичайний образ



Як передає Politeka.net, новий знімок з'явився на Instagram-сторінці знаменитості.



Австрійський поп-співак є активним користувачем Instagram і часто радує шанувальників новинами свого життя.

На цей раз Кончіта показала досить незвичний для неї образ.

Довге темне волосся, яскравий макіяж, ефектні вбрання і туфлі на високих підборах артист змінив на звичайні Чоловіче пальто, туфлі і кепку.

Це один з найскромніших образів співака за останній час, так як вже кілька місяців Том воліє епатувати суспільство своїми перетвореннями.

Нагадаємо, Кочіта Вурст здобула популярність після участі в пісенному конкурсі"Євробачення".

Раніше повідомлялося, що Кончіта Вурст знову постала в незвичайному вбранні. Так, на відео вона позує в короткій сукні і на підборах. Крім того, її волосся знову пофарбовані в блонд. Вона позує поруч зі співаком Рікі Меріно, з яким вони готуються випустити спільну пісню.

Нагадаємо, що Кончіта Вурст повернулася до міні і каблуків, кадри провокації:"у-ля-ля".

Також Politeka писала, що Кончіта Вурст в короткій сукні пригорнула до м'язистого мачо в латексі: кадри неподобства.