Голлівудська актриса Анджеліна Джолі звикла з'являтися на публіці в стриманих і навіть скромних образах

Більше року зірка практично не з'являється на публіці, лише зрідка папараці» підловлюють " артистку під час її відпочинку з дітьми або подорожі у справах. У повсякденному житті Джолі воліє не виділятися і завжди носить маску, а також одягається в костюми в світло-сірих і чорних тонах.

При цьому Джолі вважається іконою стилю, адже завдяки її любові до класичного одягу, вона завжди виглядає бездоганно. Під час фотосесій не забуває Анджеліна також і про нотки пікантності – артистка часто підбирає образи, що акцентують увагу на строгості ліній і її витонченої фігурі.

У чорному брючному костюмі Джолі вдасться закрутити голову фанатам завдяки досить глибокому декольте, зухвалій позі і завзятій посмішці. Фото вийшло дуже барвистим:

"Я люблю тебе, Джолі, завжди виглядає шикарно; ви щасливі і знаєте це ... Вірно?; Люблю тебе, дорога; мені дуже сподобалася ця фотографія чудової леді Джолі ❤; Красиво 😍; найкрасивіша дівчина в світі; почуття і велика жінка, я хочу доторкнутися до очей; красиві картинки і красива посмішка 😁; Королева 👑; це диво Енджі бачити тебе такою сяючою».

І хоча Джолі рідко зараз з'являється перед камерами, шанувальники з радістю згадують її кращі образи за останній час. Як можна помітити, незважаючи на популярність, визнання і фінансове благополуччя, стиль актриси залишається стриманим і лаконічним. Навіть під час пікантної зйомки біля океану Джолі вибрала звичайне плаття-ночнушку.

Намочивши одяг, зірка пройшлася по берегу, позуючи на тлі похмурого неба. Легкий макіяж і розпущене волосся без прикрас зробили образ Джолі бездоганним.

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