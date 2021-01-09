Щось пішло не так

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк продемонструвала, як проводить зимову відпустку в Карпатах

Як передає Politeka.net, свіже фото знаменитість розмістила у себе в Instagram.

33-річна Нікітюк зараз насолоджується відпочинком у Буковелі, де відновлює сили. Артистка, яка прославилася відмінним почуттям гумору не забуває жартувати.

Так, теле-Діва засвітила струнку фігуру в лижному костюмі, який їй дуже йде.

«Купити лиж, палиця, костюм, окуляри, шкарпетки і навіть термо трусики !!! Навіщо? Правильно, щоб сфотографуватися у Буковелі в лобі в готелі😭 » ,- жартівливо підписала Леся Нікітюк.

Фанати почали коментувати фото, особливу увагу звернувши на манікюр.

"Лесюнька як Барбі👍", "Класний манікюр", "Що з нігтями? Виглядає моторошно", " Цієї зими скрізь немає снігу, не зима, а весна якась ((( « , - пишуть в мережі.

Раніше ми писали про те, що Нікітюк влаштувала спекотні танці біля холодильника і захопила шанувальників.

На кадрах Леся позує в білій футболці і джинсових міні-шортах, оголивши ідеальні ноги. Зірка виконує запальний танець на камеру, проте в якийсь момент повертається і «накидається» на холодильник.

Нагадаємо, що мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.

Також Politeka писала, що хижа Нікітюк з розрізом до трусиків полоскотала нерви пікантною шарадою.