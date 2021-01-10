На Донбасі помер український захисник, боєць і воїн ЗСУ з Рівненщини

Зокрема, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі помер військовий Іван Остапович родом з села Бережки Рівненської області.

Про це повідомив прес-секретар оперативного командування" Захід " Валерій Басалига в коментарі "UA Рівне".

За його словами, доблесний військовий помер 9 січня, приблизно о 19: 30, в пункті постійної дислокації. Попередньою причиною смерті захисника називають гостру серцеву недостатність.

У Дубровицькій райдержадміністрації зазначили, що Остапович проходив військову службу у Збройних силах України за контрактом. Загиблого привезуть на Рівненщину у вівторок, 13 січня.

"Приносимо свої співчуття родині, друзям і знайомим загиблого воїна. Вічна пам'ять", – зазначили в Дубровицькій РДА. Герої ніколи не вмирають, вони живуть в наших серцях.

Раніше ми повідомляли, що помер голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Микола Мальков. Генерал-лейтенант ЗСУ пішов з життя передчасно внаслідок хвороби.

З 2000 року Мальков був начальником залізничних військ України. Понад 50 років він присвятив армійській службі, зробив значний внесок у розвиток і становлення Збройних сил України. У 2004 році заснував і очолив Адміністрацію Державної спеціальної служби транспорту.

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