Відома радянська актриса Олександра Яковлєва показала, як виглядає після боротьби з серйозною хворобою

Виконавиця ролі Оленки у фільмі "Чародії", що полюбився багатьом, кілька років тому отримала від лікарів страшну звістку: у неї діагностували рак. З тих пір артистка наполегливо бореться з цією хворобою, не піддаючись відчаю.

З недавніх пір вона стала з'являтися на публіці в спеціальних шапочках. Шанувальники вирішили, що вона носить їх для того, щоб прикрити голову, на якій через хіміотерапію не залишилося волосся.

Днями в мережі з'явилося нове фото з Яковлевою. На ньому 63-річна актриса позує в обнімку зі своїм другом. При цьому виглядає вона цілком життєрадісною і щасливою. Зірка одягнена у все біле, а на голові у неї можна помітити акуратну в'язану шапочку.

Шанувальники актриси коментують її пост в Instagram.

"З Різдвом, красуня!", "Радіємо з Вами і за Вас", "бажаю вам великого різдвяного дива! Будьте здорові і живіть довго, Олександра. Пам'ятаємо і любимо вашу Оленку з "Чародіїв"", - пишуть люди.

Відзначимо, що Яковлєва дізналася про свій діагноз в 2017 році. Тоді лікарі сказали, що їй залишилося жити всього кілька місяців, проте зірка була налаштована рішуче і відразу ж почала лікування.

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