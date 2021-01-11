Голлівудська актриса Анджеліна Джолі у сукні вільного крою не змогла приховати свою струнку фігуру

Популярна зірка не перестає вражати фігурою під час будь-якого публічного заходу. Довгий час після розлучення Джолі навіть підозрювали в анорексії, заявляючи, що актриса помітно «здала» і почала виглядати дещо сіро.

При цьому на фан-акаунтах шанувальники діляться кращими кадрами з фотосесій артистки За останній час. Бажаючи спростувати плітки, шанувальники поділилися стильним фото Джолі, що позує в Білій вільній сукні. Наряд не тільки максимально приховав фігуру, але і вразив своєю простотою.

Невелике декольте і відсутність рукавів продемонструвало, що Джолі насправді досить худа, але не настільки, щоб стверджувати про хворобу анорексією. Фанати оцінили кадр, поділившись думкою про побачене:

"Красиво як завжди; Круто. ... ти мені подобаєшся 👌; це недавнє фото? Вона все ще хороша; ти моя мрія😍; Леді Бос, будь ласка, припиніть бути такою спокусливою; Вау, дуже добре. Гарний вигляд; хороша поза для роздумів; я в раю або в пеклі; небезпечна елегантність; чудово 😍».

Більше року зірка практично не з'являється на публіці, лише зрідка папараці» підловлюють " артистку під час її відпочинку з дітьми або подорожі у справах. У повсякденному житті Джолі воліє не виділятися і завжди носить маску, а також одягається в костюми в світло-сірих і чорних тонах.

При цьому Джолі вважається іконою стилю, адже завдяки її любові до класичного одягу, вона завжди виглядає бездоганно. Під час фотосесій не забуває Анджеліна також і про нотки пікантності – артистка часто підбирає образи, що акцентують увагу на строгості ліній і її витонченої фігурі.

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